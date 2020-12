மாநில செய்திகள்

பிரிட்டனில் புதியவகை கொரோனா - தமிழகத்தில் தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + New type of corona in the UK - Intensive surveillance in Tamil Nadu

பிரிட்டனில் புதியவகை கொரோனா - தமிழகத்தில் தீவிர கண்காணிப்பு