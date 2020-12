தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா பரவல் விகிதம் 1% சதவிகிதத்திற்கும் கீழ் குறைந்தது - டெல்லி சுகாதார மந்திரி + "||" + COVID-19 positivity rate has fallen below 1 percent in Delhi. Over 80,000 tests are being conducted every day: Delhi Health Minister Satyender Jain

