கர்நாடகாவில் இன்று முதல் ஜனவரி 2ஆம் தேதி வரை இரவு நேர ஊரடங்கு அமல் - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Karnataka government imposes night curfew (between 10 pm & 6 am) in the state, starting today; the curfew to remain in place till January 2: Chief Minister BS Yediyurappa

