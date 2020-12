மாநில செய்திகள்

அமைச்சர் ராஜலட்சுமி இல்ல விழா:அனைத்து துறைகளிலும் அ.தி.மு.க. அரசு புரட்சி செய்கிறது முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு + "||" + In all fields admk government is revolutionizing chief Minister Edappadi Palanisamy's speech

அமைச்சர் ராஜலட்சுமி இல்ல விழா:அனைத்து துறைகளிலும் அ.தி.மு.க. அரசு புரட்சி செய்கிறது முதல்–அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு