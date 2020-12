தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் தொடர்ந்து 2-வது நாளாக 3 லட்சத்துக்கு குறைவானவர்களுக்கு கொரோனா சிகிச்சை + "||" + Less than 3 lakh people are being treated for corona for the 2nd consecutive day in India

