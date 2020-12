தேசிய செய்திகள்

‘திருத்தங்களை ஏற்கமாட்டோம்’ - மத்திய அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்க விவசாயிகள் நிபந்தனை + "||" + Ready for talks, but govt should send concrete proposal, say protesting farmer unions

‘திருத்தங்களை ஏற்கமாட்டோம்’ - மத்திய அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்க விவசாயிகள் நிபந்தனை