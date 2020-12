மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்றின் நிலை பற்றி கலெக்டர்களுடன் தலைமை செயலாளர் நாளை மறுதினம் ஆலோசனை + "||" + The Chief Secretary will consult with the Collectors the next day

