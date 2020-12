தேசிய செய்திகள்

அசாமில் நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 3.0 ஆக பதிவு + "||" + Magnitude 3.0 earthquake hits Nagaon in Assam, says National Center for Seismology

அசாமில் நிலநடுக்கம்; ரிக்டரில் 3.0 ஆக பதிவு