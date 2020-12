தேசிய செய்திகள்

இரவு நேர ஊரடங்கு அமல்: கர்நாடகத்தில் பஸ் போக்குவரத்துக்கு தடை இல்லை - துணை முதல்-மந்திரி லட்சுமண் சவதி + "||" + Buses of Bangalore Metropolitan Transport Corporation autorickshaws & cabs will operate during night curfew (11 pm-5 am) which starts tonight: Karnataka Transport Minister Laxman Savadi

