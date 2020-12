உலக செய்திகள்

எத்தியோப்பியாவில் பயங்கரம் கிராமத்துக்குள் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் கொடூர தாக்குதல் 100 பேர் கொன்று குவிப்பு + "||" + More than 100 killed in latest ethnic massacre in Ethiopia

