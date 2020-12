மாநில செய்திகள்

சென்னை-மதுரை தேஜஸ் சிறப்பு ரயில் வரும் ஜனவரி 4ந்தேதி முதல் ரத்து + "||" + Tejas special train running between Chennai and Madurai will be cancelled from January 4

சென்னை-மதுரை தேஜஸ் சிறப்பு ரயில் வரும் ஜனவரி 4ந்தேதி முதல் ரத்து