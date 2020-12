தேசிய செய்திகள்

ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு வாடிக்கையாளர்; ஆர்டர் செய்வதில் இந்தாண்டும் முதலிடம் பிடித்த சிக்கன் பிரியாணி!! + "||" + India's favourite dish: A Biryani ordered per second, on Swiggy in 2020

ஒவ்வொரு நொடியும் ஒரு வாடிக்கையாளர்; ஆர்டர் செய்வதில் இந்தாண்டும் முதலிடம் பிடித்த சிக்கன் பிரியாணி!!