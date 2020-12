மாநில செய்திகள்

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கர்ணன் மேலும் ஒரு வழக்கில் கைது + "||" + Retired Judge Karnan was also arrested in one case

ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கர்ணன் மேலும் ஒரு வழக்கில் கைது