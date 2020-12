தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் சட்டசபையை ஒருநாள் கூட்ட கவர்னருக்கு மீண்டும் கோரிக்கை + "||" + Kerala Cabinet To Again Seeks Governor's Nod For Assembly Session To Discuss Farm Issues

கேரளாவில் சட்டசபையை ஒருநாள் கூட்ட கவர்னருக்கு மீண்டும் கோரிக்கை