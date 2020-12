மாநில செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம் பாஜகவில் இணைந்தார் + "||" + Makkal Needhi Maiam leader A. Arunachalam joins Bharatiya Janata Party in the presence of Union Minister and BJP leader Prakash Javadekar

மக்கள் நீதி மய்யம் பொதுச்செயலாளர் அருணாச்சலம் பாஜகவில் இணைந்தார்