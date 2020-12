தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு அடுத்த தவணைக்கான உதவித் தொகையை வழங்கும் நிகழ்வை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + PM Narendra Modi releases Rs 18,000 crore as the next instalment under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme to over 9 crore farmers

