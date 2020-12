தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கு இதுவரை ரூ.96 ஆயிரம் கோடி பணபரிமாற்றம்: மத்திய மந்திரி தோமர் + "||" + Rs 96,000 crore transfer to farmers so far: Union Minister Tomar

