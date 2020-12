தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து கர்நாடகாவுக்கு திரும்பிய 10 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி + "||" + Corona exposure is confirmed in 10 people who returned to Karnataka from the UK

