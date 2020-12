தேசிய செய்திகள்

ஓரிரு வருடங்கள் சட்டங்களை அமல்படுத்தட்டும்; ஆதரவு இல்லை எனில் திருத்தம் மேற்கொள்வோம்: ராஜ்நாத் சிங் உறுதி + "||" + implement laws for one or two years; If not favour to farmers, we will amendment them: Rajnath Singh confirms

