உலக செய்திகள்

டிரம்ப்பின் எதிர்காலம் இனி சிறப்பாக இருக்கப் போவதில்லை ஈரான் அதிபர் ரூஹானி எச்சரிக்கை + "||" + WAR OF WORDS Iranian president Rouhani says ‘madman’ Trump will be HANGED like Saddam Hussein when he leaves office

டிரம்ப்பின் எதிர்காலம் இனி சிறப்பாக இருக்கப் போவதில்லை ஈரான் அதிபர் ரூஹானி எச்சரிக்கை