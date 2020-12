மாநில செய்திகள்

ஆருத்ரா’ தரிசனத்திற்காக சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில்வெளிமாவட்ட பக்தர்களை அனுமதிக்க கோரி அவசர வழக்கு கடலூர் கலெக்டர் பதிலளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + If we Tamil Party comes to power, there will be no room for the word 'free' Interview with Seaman

ஆருத்ரா’ தரிசனத்திற்காக சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில்வெளிமாவட்ட பக்தர்களை அனுமதிக்க கோரி அவசர வழக்கு கடலூர் கலெக்டர் பதிலளிக்க, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு