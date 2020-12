உலக செய்திகள்

8 ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவிய புதிய வகை கொரோனா + "||" + New strain of coronavirus detected in 8 European countries

8 ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவிய புதிய வகை கொரோனா