தேசிய செய்திகள்

கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள்‘விவசாயிகள் நிலத்தை பறிக்க முடியாது’ அமித்‌ஷா திட்டவட்டம் + "||" + No corporate can snatch away farmer's land till Modi is PM: Amit Shah

கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள்‘விவசாயிகள் நிலத்தை பறிக்க முடியாது’ அமித்‌ஷா திட்டவட்டம்