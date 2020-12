உலக செய்திகள்

கொரோனா பெருந்தொற்று: பொருளாதார வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்திய சீனா விரைவில் அமெரிக்காவை முந்தும் -ஆய்வில் தகவல் + "||" + China to become world's No. 1 economy by 2028 due to Covid-19, 5 years earlier than estimated

கொரோனா பெருந்தொற்று: பொருளாதார வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்திய சீனா விரைவில் அமெரிக்காவை முந்தும் -ஆய்வில் தகவல்