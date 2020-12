தேசிய செய்திகள்

தெலங்கானா மாநிலம் : லாரி மோதி கவிழ்ந்த விபத்தில் கூலி தொழிலாளர்கள் 7 பேர் பலி + "||" + Seven dead, several injured as lorry collides with auto in Telangana

