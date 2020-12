தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து மராட்டியம் திரும்பிய 16 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Corona infection confirmed for 16 people who returned to Marathi from England

இங்கிலாந்தில் இருந்து மராட்டியம் திரும்பிய 16 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி