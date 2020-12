தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாட்டின் வளர்ச்சி எந்திரமாக மாறிய வடகிழக்கு மாநிலங்கள்; அமித்‌ஷா பெருமிதம் + "||" + Modi govt helped youth in northeast leave arms, participate in developing the region: Shah

பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாட்டின் வளர்ச்சி எந்திரமாக மாறிய வடகிழக்கு மாநிலங்கள்; அமித்‌ஷா பெருமிதம்