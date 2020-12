சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனா தொற்று காரணமாக கோவா சுற்றுலாத் துறை கடுமையாக பாதிப்பு + "||" + Goa: Tourism sector saw up to Rs 7,200 crore loss due to Covid

கொரோனா தொற்று காரணமாக கோவா சுற்றுலாத் துறை கடுமையாக பாதிப்பு