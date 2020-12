மாநில செய்திகள்

சென்னையில் இன்று நடக்கிறது அ.தி.மு.க. தேர்தல் பிரசார முதல் பொதுக்கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசுகிறார்கள் + "||" + ADMK The first public meeting of the election campaign Edappadi Palanisamy and O. Panneerselvam

சென்னையில் இன்று நடக்கிறது அ.தி.மு.க. தேர்தல் பிரசார முதல் பொதுக்கூட்டம் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேசுகிறார்கள்