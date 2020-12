தேசிய செய்திகள்

ஆமதாபாத்தில் கொரோனா தடுப்பூசிக்கான முன்பதிவு தொடக்கம் + "||" + COVID-19 vaccine roll out: Ahmedabad starts online registration. Who can do it?

ஆமதாபாத்தில் கொரோனா தடுப்பூசிக்கான முன்பதிவு தொடக்கம்