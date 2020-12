உலக செய்திகள்

புதிய கொரோனா வைரஸ் பரவல் எதிரொலி: வெளிநாட்டினருக்கு ஜப்பான் தடை + "||" + Echo of the new corona virus spread: Japan bans foreigners

புதிய கொரோனா வைரஸ் பரவல் எதிரொலி: வெளிநாட்டினருக்கு ஜப்பான் தடை