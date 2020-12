தேசிய செய்திகள்

வேளாண் சட்டங்கள் குறித்து விவசாய பிரதிநிதிகளுடன் பொதுவெளியில் விவாதிக்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + I challenge those from the Central government who know the most about the #FarmLaws to debate with the farmer leaders in public.

