தேசிய செய்திகள்

ஏழை மாணவர்களுக்கு சொந்த செலவில் இலவச கல்வி அளிக்கும் போலீஸ்காரர் + "||" + A policeman who provides free education to poor students at his own expense

ஏழை மாணவர்களுக்கு சொந்த செலவில் இலவச கல்வி அளிக்கும் போலீஸ்காரர்