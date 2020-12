தேசிய செய்திகள்

கா‌‌ஷ்மீரில் கோவிலை தாக்கும் முயற்சி முறியடிப்பு; 6 கையெறி குண்டுகள் மீட்பு + "||" + Terror plot to attack temple in Jammu and Kashmir's Pooch foiled; 3 militant associates arrested

கா‌‌ஷ்மீரில் கோவிலை தாக்கும் முயற்சி முறியடிப்பு; 6 கையெறி குண்டுகள் மீட்பு