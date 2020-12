மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 38-வது மாவட்டமாக மயிலாடுதுறை மாவட்டம் இன்று உதயம் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி வைக்கிறார்

Mayiladuthurai district emerges today as the 38th district in Tamil Nadu

