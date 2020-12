தேசிய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள்; ஒருவாரம் தனிமைப்படுத்துதல் கட்டாயம் + "||" + New restrictions on travelers from the UK; Isolation for one week is mandatory

இங்கிலாந்தில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள்; ஒருவாரம் தனிமைப்படுத்துதல் கட்டாயம்