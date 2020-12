உலக செய்திகள்

அடுத்த சில வாரங்களில் நிலைமை உண்மையில் மோசமடையக்கூடும் - அமெரிக்காவின் உயர்மட்ட விஞ்ஞானி அந்தோனி பவுசி + "||" + US taking hard look at variant of coronavirus: Anthony Fauci

அடுத்த சில வாரங்களில் நிலைமை உண்மையில் மோசமடையக்கூடும் - அமெரிக்காவின் உயர்மட்ட விஞ்ஞானி அந்தோனி பவுசி