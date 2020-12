மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் தொட்டில் முதல் சுடுகாடு வரை லஞ்சம் ;மக்கள் நீதி மையமும் திராவிட கட்சி தான்- கமல்ஹாசன் + "||" + Bribes from cradle to grave in Tamil Nadu;makkal needhi maiam is also the Dravida Party -kamal haasan Kamalhasan

தமிழகத்தில் தொட்டில் முதல் சுடுகாடு வரை லஞ்சம் ;மக்கள் நீதி மையமும் திராவிட கட்சி தான்- கமல்ஹாசன்