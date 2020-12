தேசிய செய்திகள்

2025 க்குள் 25 க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடங்கப்படும் - பிரதமர் மோடி + "||" + Prime Minister Flags Off India's First Driver-less Train For Delhi Metro

2025 க்குள் 25 க்கும் மேற்பட்ட நகரங்களில் மெட்ரோ ரெயில் சேவை தொடங்கப்படும் - பிரதமர் மோடி