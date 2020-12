உலக செய்திகள்

கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு 66 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்க டிரம்ப் ஒப்புதல் + "||" + US President Donald Trump Signs COVID Relief and Spending Package into Law

