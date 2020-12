உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் தொடர்ந்து உயரும் கொரோனா பாதிப்பு + "||" + UK records 30,501 new Covid cases - down 15% on last Sunday amid Christmas reporting delays - with 316 daily deaths

இங்கிலாந்தில் தொடர்ந்து உயரும் கொரோனா பாதிப்பு