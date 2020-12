மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் அதிக பரிசோதனை காரணமாக கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்படுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Corona infection has been controlled in Tamil Nadu due to high testing - Chief Minister Palanisamy

தமிழகத்தில் அதிக பரிசோதனை காரணமாக கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்படுள்ளது - முதலமைச்சர் பழனிசாமி