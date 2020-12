தேசிய செய்திகள்

வரும் 30ம் தேதி பேச்சுவார்த்தைக்கு வருமாறு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு + "||" + Central Government calls farmers for meeting on 30th December, 2pm at Vigyan Bhawan in Delhi

