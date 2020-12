தேசிய செய்திகள்

விவசாயிகளுக்கான 100-வது கிசான் ரயிலை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் மோடி + "||" + PM Narendra Modi flags off 100th Kisan Rail from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal, via video conferencing.

