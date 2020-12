மாநில செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் இருந்து திரும்பிய 13 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் + "||" + Corona infection in 13 people returning from the UK - Minister Vijayabaskar

