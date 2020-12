தேசிய செய்திகள்

5 கோடி தடுப்பூசிகள் தயார்; சீரம் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Adar Poonawalla of SII expects AstraZeneca-Oxford covid vaccine approval 'very soon'

5 கோடி தடுப்பூசிகள் தயார்; சீரம் நிறுவனம் அறிவிப்பு