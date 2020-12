மாநில செய்திகள்

தியேட்டர்களில் 100 சதவீதம் பார்வையாளர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வேண்டுகோள் + "||" + Theaters should allow 100 percent of the audience

தியேட்டர்களில் 100 சதவீதம் பார்வையாளர்களை அனுமதிக்க வேண்டும் தமிழக அரசுக்கு, திரையரங்க உரிமையாளர்கள் வேண்டுகோள்