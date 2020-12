மாநில செய்திகள்

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆணையம் செயல்பட தொடங்கியது நீதிபதி குலசேகரன் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை + "||" + The cast Survey Commission came into operation

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஆணையம் செயல்பட தொடங்கியது நீதிபதி குலசேகரன் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை