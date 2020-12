உலக செய்திகள்

அரசியல் தலைமைகளால் எங்களுக்கு இடையூறு கொடுக்கின்றனர்; இது பொறுப்பற்ற செயல்- டிரம்ப் மீது ஜோ பைடன் குற்றச்சாட்டு + "||" + Biden says Trump aides are obstructing his transition team

அரசியல் தலைமைகளால் எங்களுக்கு இடையூறு கொடுக்கின்றனர்; இது பொறுப்பற்ற செயல்- டிரம்ப் மீது ஜோ பைடன் குற்றச்சாட்டு