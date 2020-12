மாநில செய்திகள்

7 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொல்லப்பட்ட விவகாரம்: குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை + "||" + 7-year-old girl sexually assaulted and killed; Death penalty for the offender

